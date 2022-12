Espanha renega favoritismo e perde para Marrocos nos pênaltis

A Espanha está fora da Copa do Mundo do Qatar. Com um 'tiki-taka' inoperante e pouco eficiente no tempo normal e na prorrogação, que terminaram 0 a 0, o time de Luis Enrique foi eliminado pela seleção de Marrocos na decisão por pênaltis, por 3 a 0, em jogo disputado nesta terça-feira (6), no estádio Cidade da Educação. O goleiro Bono, com duas defesas nas penalidades, de Soler e Busquets, foi o grande herói da história classificação.





Agora, Marrocos espera pelo confronto de logo mais, às 16h (de Brasília), entre Portugal e Suíça, para saber quem irá enfrentar nas quartas de final, sábado, às 12h, no Al Thumama.





