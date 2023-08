Espanha segue líder no ranking da Fifa, com Brasil em 5º

A Espanha se manteve em primeiro lugar no ranking da Fifa, anunciado nesta quarta-feira pela entidade. A pouca quantidade de jogos entre seleções desde a última lista, publicada no dia 17 de dezembro, fez com que não houvesse alterações entre os 10 primeiros colocados.

Assim, a Alemanha se manteve em segundo lugar, seguida por Holanda, Itália e Brasil, que ocupa novamente a quinta posição, com a Argentina em sexto. A primeira modificação aparece apenas na 15ª posição, com a presença do Egito, que somou 80 pontos desde a última lista e aparece à frente da Ucrânia. Entre as seleções sul-americanas também houve poucas movimentações: o Paraguai caiu uma posição, o Chile subiu uma, o Equador desceu três postos e o Peru subiu três.

O próximo ranking será divulgado em 11 de fevereiro e não deve levar em conta os resultados dos jogos do mesmo dia, que é data Fifa. As principais seleções devem entrar em campo: a Espanha recebe a Inglaterra, em Sevilha; a Alemanha joga contra a Noruega, em Dusseldorf; a Holanda visita a Tunísia, em Rades; e a França recebe a Argentina, em Marselha. O Brasil joga um dia antes, no dia 10, contra a Itália, em Londres.





Os 20 primeiros do ranking e as demais seleções sul-americanas:

1. Espanha - 1.663 pontos





2. Alemanha - 1.381

3. Holanda - 1.338





4. Itália - 1.326

5. Brasil - 1.246





6. Argentina - 1.180

7. Croácia - 1.142





8. Inglaterra - 1.115

9. Rússia - 1.103





10. Turquia - 1.016

11. França - 1.007





11. Portugal - 1.007





11. República Checa - 1.007





14. Camarões - 989





15. Egito - 974





16. Ucrânia - 909





17. Nigéria - 891





18. Paraguai - 889





19. Israel - 877





20. Grécia - 872





23. Uruguai - 828





30. Chile - 757





39. Equador - 697





49. Colômbia - 597





58. Bolívia - 528





65. Venezuela - 496

75. Peru - 462