Estádio do Café, em Londrina, vai ficar mais amigável às pessoas com deficiência

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, informou que outra área de lazer que passará por adequações este ano é o Estádio do Café (zona norte de Londrina), principal praça esportiva da região. Serão investidos R$ 517 mil para a adequação dos acessos, dos banheiros e de parte da arquibancada do espaço localizado na zona norte de Londrina.



Em relação ao Ginásio do Moringão (área central), que passa por uma ampla reforma prevista para ser concluída ainda neste semestre, as adequações para as pessoas com deficiência também estão garantidas, afirma o gestor.



Além do Estádio do Café, o secretário destacou a evolução na acessibilidade em centenas de praças nos últimos anos. Ele lembrou que em todas as intervenções, as guias foram rebaixadas e em algumas as trilhas foram renovadas.







