Estádio do Café em Londrina vai receber novas torres de iluminação

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) iniciou a colocação de quatro novas torres de iluminação no estádio do Café. A medida é paliativa e tem como objetivo melhorar a qualidade do sistema, sobretudo nos jogos noturnos. O município ainda busca recursos para colocar em prática projeto para troca completa da atual estrutura.

Serão instalados quatro superpostes de 18 metros no entorno da pista que margeia o gramado - duas próximas aos vestiários e duas no lado da ferradura, alinhadas aos escanteios -, com seis projetores com lâmpadas de vapor metálico de mil watts. O investimento é de recursos próprios do município e a instalação será feita pela Londrina Iluminação. Estão sendo executadas a infraestrutura e a fundação para a colocações dos postes. A previsão é que as novas luminárias estejam em funcionamento a partir da segunda quinzena de junho.

"Foi a forma que encontramos para amenizar o problema e pelos estudos que fizemos irá melhorar bem a visibilidade", afirmou o presidente da FEL, Marcelo Oguido. O sistema de iluminação é um dos principais problemas estruturais do estádio do Café e a qualidade da iluminação recebe críticas há anos, inclusive dos próprios jogadores. A CBF também tem cobrado o município por uma melhora no serviço.





A FEL diz ter pronto um projeto que engloba a troca de todo o sistema de iluminação do estádio do Café. As atuais quatro torres que sustentam as lâmpadas serão desativadas, e seis novas, construídas, três de cada lado. Todas serão equipadas com lâmpadas em LED de última geração.







"Teremos uma realidade completamente diferente da atual. Teremos um sistema de primeira linha e esperamos acabar com esses problemas recorrentes", garantiu Oguido.

