Estêvão explica escolha pelo Chelsea e diz que já acompanha futuro time

Acertado com o Chelsea, Estêvão, joia do Palmeiras, explicou o motivo de ter optado pelos Blues, e não por outros times da Europa, como o Barcelona.







"Desde criancinha eu sempre acompanhei o Barcelona, acho que mais por causa do Messi e do Neymar, que são referências para mim. E fico muito feliz pelo interesse dos outros times, de virem atrás de mim e do meu futebol, mas a proposta do Chelsea foi muito boa. Meus empresários conversaram com meus pais, comigo. foi um projeto muito bom que eles fizeram e que tem tudo para dar certo", disse o jogador, em entrevista à revista Placar.





Estêvão está acertado com o Chelsea desde junho. Ele foi negociado por 61,5 milhões de euros (R$ 358 mi) e defenderá o time inglês a partir da metade de 2025.





O atacante de 17 anos chegou a negociar com o Barcelona, um dos sonhos de sua carreira, mas não houve acordo com o clube catalão.





O QUE MAIS ELE DISSE





Escolha pelo Chelsea. "Não tem nem o que falar do Chelsea, de estar numa cidade espetacular que é Londres, de jogar a liga mais forte do mundo e estar entre os melhores. Acho que ainda mais agora, com um time que está dando oportunidades para os jovens. Isso me chamou muita atenção e da minha família também. Tenho certeza de que escolhemos o time certo".





Aulas de inglês. "Estou tentando ao máximo não passar por dificuldades, então eu tento fazer [aulas de] inglês. Com as viagens dificulta um pouco, mas tento fazer ao menos duas vezes por semana. Tenho um preparador físico que me ajuda para o que vou enfrentar lá. A gente quer se adaptar aos vários cenários que vão acontecer para não sofrer tanto".





Família vai junto. "Por tudo o que eles me agregam, minha família vai comigo sim. Vai meu pai, minha mãe, minha irmã. todo mundo topou e para morar em Londres também acho que ninguém iria querer ficar de fora".





De olho no Chelsea. "Já estou vendo os jogos neste sábado (12), estudando é possível ver o que vou enfrentar lá. Serve de aprendizado para chegar lá e tentar me adaptar o mais rápido possível. Sei que vou ter dificuldades, sim, mas tento pular essas dificuldades rapidamente".





Melhor liga do mundo. "Sempre bate o friozinho de estar lá na Premier League, uma das ligas mais fortes do mundo, com grandes jogadores. Bate sempre friozinho quando a gente vê esses jogos, mas, como eu falei, primeiro tenho que fazer a minha parte aqui no Palmeiras, me dedicar cada vez mais aqui para depois ir pra lá".





Elogiado por Enzo Maresca. "Foi uma surpresa. Fico muito feliz que ele falou que está acompanhando meu desempenho aqui no Brasil, tanto quanto estou acompanhando o deles lá na Premier League. Estou acompanhando bastante o Chelsea. Fico feliz por estarem de olho no meu desenvolvimento".