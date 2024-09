Estêvâo pode ganhar novo substituto no Palmeiras por problema no meio-campo

Abel Ferreira escolheu Raphael Veiga como o substituto de Estêvão (lesão na coxa) no Palmeiras para o jogo contra o Vasco no último fim de semana. No entanto, o número de desfalques no meio-campo para a próxima rodada podem fazer o técnico português buscar um novo substituto para o jovem de 17 anos.



O QUE ACONTECEU

Richard Ríos e Zé Rafael estão suspensos do jogo contra o Atlético-MG pelo terceiro cartão amarelo e, sem muitas opções para a posição, Raphael Veiga pode ser o escolhido para a função de camisa 8. O camisa 23 foi escalado nessa função em dois jogos do Palmeiras na temporada (contra o Inter e no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo) e recebeu elogios de Abel -o técnico explicou que a decisão de recuar Veiga foi para dar mais criatividade ao meio-campo.



Veiga foi um ponta construtor na última rodada na vaga de Estêvão. Sem seu principal jogador disponível, Abel surpreendeu e colocou Maurício e Veiga juntos, com o camisa 23 jogando mais pelo lado direito e o ex-Inter mais centralizado. O técnico português gostou da partida de Veiga, mesmo em uma função diferente de Estêvão: "O Veiga, na minha opinião, fez um jogo com muito compromisso defensivo e quando teve a oportunidade de ter a bola vir pra dentro para desequilibrar".

Gabriel Menino, que poderia ser opção para a vaga no meio, iniciou a transição física nesta semana e dificilmente começa no time titular. Menino está em reta final de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e pode ser opção no banco de reservas contra o Galo.



Fabinho, cria da Academia, jogou pouco no ano mas ganhou minutos nos últimos quatro jogos e corre por fora pela vaga no meio. O jovem é um camisa 5 de ofício, mas pode alternar a função com Aníbal Moreno durante a partida. O jovem de 22 anos fez 22 jogos na temporada, apenas cinco como titular.

Se Veiga for deslocado para o meio, as opções para a vaga de Estêvão são Rony, Rômulo, Lázaro e Dudu.



Estêvão não participou de treinos em campo do Palmeiras nesta semana e segue como baixa da equipe. Segundo Paulo Massini, apresentador do UOL, o atleta deve voltar a ser opção para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no dia 5 de outubro.

PALMEIRAS TERÁ MUDANÇA NA DEFESA



O argentino Agustín Giay seguirá como titular da lateral-direita por causa das lesões de Mayke (panturrilha) e Marcos Rocha (coxa).



Já na lateral-esquerda, Caio Paulista retorna de suspensão e volta ao time titular.



O Palmeiras volta a campo no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas. O jogo contra o Atlético-MG não será no Allianz Parque por causa do show de Eric Clapton no estádio no dia seguinte.