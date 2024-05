Estevão repete Endrick, Abel Ferreira apela por permanência no Palmeiras, mas chance é baixa

Abel Ferreira ficou encantado com a partida de Estevão na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e pediu à diretoria para que mantenha o jovem no clube até 2027. Apesar do apelo do técnico, a chance de permanecer no Alviverde até esta data é muito baixa.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Não vendam este jogador [Estevão], deixem ele conosco até 2027, acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra. É o único pedido a direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes. Não sou eu que ensino a driblar e chutar, minha função é ensinar posicionamento, defesa... Ele tem uma família muito bem estruturada, tem um pai e uma mãe que ajudam muito. Os colegas falam muito bem dele, ele se sente bem em campo. Quando você começa a vestir essa camisa, tem que ser tratado de maneira igual, mas ele sabe que tem uma equipe que o ajuda. O próprio Luis está um pouco chateado porque eu não o coloquei. Não consigo colocar todos, mas é bom poder participar e desfrutar de um jogador como ele [Estevão]. Me dá gosto vê-lo jogar, mas se amanhã ele ficar fora não me critiquem, porque ele não pode jogar todos os jogos", disse Abel.

Publicidade



Estevão assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras em abril do ano passado, quando completou 16 anos. Pela legislação, o vínculo não poderia ser maior a três anos e a joia palmeirense assinou até 30 de junho de 2026.



Isso significa que a partir de janeiro de 2026, Estevão poderia assinar com qualquer outro clube no mercado da bola sem custos e o Alviverde teria que competir com as cifras de gigantes europeus para renovar com o atleta — o que seria impossível. O jogador de 17 anos tem recebido diversas sondagens do futebol europeu.

Publicidade



Sendo assim, o Palmeiras entende que o melhor negócio é fazer uma venda nos mesmos moldes que levou Endrick ao Real Madrid. O jovem seria vendido antecipadamente, mas só deixaria o clube quando completasse 18 anos (em 24 de abril do ano que vem).



Estevão marcou o gol da vitória sobre o Botafogo-SP e está ganhando sequência no time. Nos últimos sete jogos, Estevão jogou seis e marcou dois gols. Endrick embarca em breve para a Espanha, e o torcedor palmeirense ficará carente de uma cria da Academia com papel importante.



De acordo com André Hernan e Bruno Andrade, colunistas do UOL, o Chelsea prepara uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 164 milhões) fixos, com outros 20 milhões de euros (R$ 136 milhões) em metas a serem cumpridas.



O valor final da oferta agrada -já que é a multa rescisória do jogador-, mas o Palmeiras quer um valor fixo superior. Por Endrick, o Alviverde recebeu 35 milhões fixos e mais 25 milhões variáveis.