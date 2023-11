Estratégia não funciona, e Mano admite substituir medalhões do Corinthians

O técnico Mano Menezes admite mexer na estrutura do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro.



Mano entendeu que, diante do risco de rebaixamento no Brasileiro, a melhor opção era privilegiar os mais experientes do elenco.

A ideia era ter em campo os atletas mais acostumados com a pressão, mesmo que isso representasse uma equipe mais lenta, com necessidade de ter a posse de bola.





Nesse contexto, pontas como Pedro, Wesley e Gustavo Mosquito perderam espaço, e Giuliano e Romero ascenderam.

Diante dos maus resultados, porém, o técnico já cogita mexer e tornar o time mais rápido e, consequentemente, mais jovem.





"Se a verticalidade me der mais resultado de equipe, posso optar pela verticalidade. Optamos por time de mais controle pela oscilação, resultados não vinham. O futebol é dinâmico e precisamos encontrar soluções quando as coisas não ocorrem no momento", disse Mano.

O QUE PODE MUDAR?





O Corinthians atua hoje com quatro meio-campistas: Fausto Vera (Gabriel Moscardo), Maycon, Giuliano e Renato Augusto, com Romero e Yuri Alberto no ataque.





Se a decisão for mudar o esquema, o time alvinegro pode passar a ter três atacantes. Com Romero em alta, ele e Yuri poderiam ter a companhia de Wesley, Pedro ou Gustavo Mosquito, e Giuliano ou Renato Augusto deixariam o time.





Mano vai analisar essa e outras opções antes do jogo contra o Grêmio, domingo, na arena em Porto Alegre. O clube do Parque São Jorge está na 14ª colocação, com 41 pontos, e a apenas quatro do Cruzeiro, o primeiro no Z4.