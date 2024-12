Evolução de Palacios impressiona, e lateral começará 2025 à disposição

O lateral-esquerdo Diego Palacios finalmente estará à disposição da comissão técnica do Corinthians a partir do início de 2025. O jogador deverá retornar aos gramados no Campeonato Paulista após um ano no departamento médico.





RETORNO APÓS UM ANO NO DM





O lateral concluiu a recuperação e está perto da forma física ideal para retornar aos gramados. O departamento médico viu uma evolução impressionante de Palacios no último semestre. A reestreia do atleta deverá acontecer ainda em janeiro de 2025.





Palacios se lesionou logo em sua estreia pelo Corinthians, em 27 de janeiro, contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Ele passou praticamente o ano todo no departamento médico.





O jogador foi diagnosticado com um problema crônico na cartilagem do joelho esquerdo após exames de imagem. O departamento optou primeiro por um tratamento conservador, mas que não surtiu efeito.





Em junho, Palacios precisou ser submetido a uma artroscopia corretiva. Ele teve uma evolução rápida, considerando que foi, num período de três anos, a segunda lesão no mesmo joelho.





CORINTHIANS PODE BUSCAR OUTRO LATERAL





Mesmo com a ascensão de Matheus Bidu e o retorno de Palacios, o departamento de futebol ainda busca um nome para ser titular na lateral-esquerda.





Guilherme Arana está na mira do Corinthians, que tenta repatriar o jogador há algum tempo, mas vê o limite de investimento como um impeditivo nesta negociação. Por isso, de acordo com a coluna de Samir Carvalho, a diretoria estuda duas opções: empréstimo ou uma troca.





O UOL apurou que o assunto ganhou força nos bastidores, principalmente pela disputa da Libertadores em 2025. Com o Atlético-MG fora da competição continental, Arana se animou com a possibilidade de retornar ao clube paulista.