Ex-capitão, Germano deixa cargo de dirigente do Londrina EC

O executivo de futebol do Londrina, Germano Schweger, está de saída do clube. Após as eliminações precoces no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil, o dirigente pediu o seu desligamento do Alviceleste. Germano ocupava o cargo desde o início de 2020, logo após anunciar a sua aposentadoria dos gramados com a camisa alviceleste.





Germano se reuniu na manhã desta terça-feira (28) com o gestor Sérgio Malucelli e comunicou a sua saída. O principal motivo para deixar o clube, segundo o próprio dirigente, foram questões familiares. Germano perdeu recentemente o pai e quer se afastar por um período do futebol e se dedicar à família.





"Eu não conseguiria neste momento ficar 100% focado no Londrina justamente em um momento tão importante que é a preparação para a Série B. Tudo que aconteceu com o meu pai foi muito rápido, trouxe a minha mãe para morar comigo e preciso agora cuidar da família e não seria justo com o Londrina dividir o meu tempo e não estar totalmente à disposição do clube", afirmou o executivo.





