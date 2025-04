Ex-Palmeiras brilha na MLS e explica por que não deu certo com Abel

O atacante Rafael Navarro, que teve uma passagem apagada no Palmeiras entre 2022 e 2023, se transferiu para o Colorado Rapids, da MLS, e reencontrou a sua melhor versão. Em entrevista ao UOL, o jogador de 24 anos disse que a pouca minutagem que recebeu de Abel Ferreira no Alviverde foi determinante para o seu baixo desempenho.





"Eu tive pouca minutagem no Palmeiras. A galera pegava muito o número de jogos que eu fazia, mas esquece de ver a minutagem. Eu entrava 3, 5, 10 minutos, então é muito pouco tempo para você mostrar alguma coisa. Às vezes o jogo está quente e até você esquentar é bem difícil. Acho que não deu certo por isso", disse o jogador.





"A gente conversava bastante [Navarro e Abel]. Eu não estava feliz por conta da pouca minutagem, então conversava bastante com ele. Mas infelizmente eu não tinha as oportunidades que queria para demonstrar meu futebol", acrescentou.





O QUE ACONTECEU





Navarro disputou 65 jogos pelo Palmeiras em números totais (e 11 gols marcados), mas seu tempo em campo representa pouco mais de 23 partidas completas pelo clube. Em 2022, o atacante disputou 48 partidas, com 1716 minutos (19,06 jogos completos). Em 2023 foram 17 partidas e 373 minutos (4,14 partidas completas).





Sem espaço no Palmeiras, Navarro foi emprestado para o Colorado Rapids e agradou o novo clube - que exerceu opção de compra do atleta em definitivo. O jogador sofreu com a adaptação no final de 2023 e só fez um gol e deu uma assistência em 10 jogos, mas desde então tem números bem convincentes: 49 jogos, 20 gols e 4 assistências.





O Palmeiras vendeu Rafael Navarro por R$ 19 milhões. Navarro foi emprestado com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, mas os clubes fecharam a transferência em 3,5 milhões de dólares (R$ 19 milhões na época). O Alviverde contratou Navarro sem custos após destaque na Série B de 2021 pelo Botafogo, e ficou satisfeito com o negócio.





Pelo Botafogo em 2021, Navarro marcou 16 gols e deu 10 assistências em 48 jogos. Em 2024, ele viveu a temporada mais goleadora da carreira com 17.





Na opinião do jogador, a velocidade do futebol da MLS é a principal diferença para o futebol no Brasil.

"É um futebol mais rápido, de transição. No Brasil é mais contato físico, mais cadenciado. Mas a competitividade é a mesma. Tanto que tem jogadores que saem daqui, vão para o Brasil e se dão bem também. Dá super certo, como o caso do Almada no Botafogo", concluiu.