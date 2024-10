Faixa de Memphis vira símbolo de esperança do Corinthians contra a degola

Justiça arquiva caso de jovem morta em encontro com jogador do Corinthians

A Justiça de São Paulo determinou, a pedido do Ministério Público, o arquivamento do inquérito policial sobre a morte de Lívia Gabriele da Silva Matos, 19, durante um encontro no apartamento do jogador de futebol Dimas Cândido de Oliveira Filho, 18, do su