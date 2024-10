Farei dez vezes se for preciso, eles não estão preparados, diz Vinicius Junior

Minutos após perder a Bola de Ouro da revista France Football para o volante Rodri, Vinicius Junior postou uma mensagem na rede social X.





"Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o brasileiro do Real Madrid, que acabou na segunda colocação do prêmio, atrás do jogador do Manchester City e à frente de Jude Bellingham, seu companheiro de equipe no Real.





Nos últimos dias, diversos veículos europeus tinham cravado a vitória de Vinicius, grande nome do Real na conquista da Champions League, com direito a gol na decisão. O clube fretou um avião para levar uma delegação de 50 pessoas a Paris, para a cerimônia de entrega do troféu no Châtelet, um teatro histórico do século 19 à beira do rio Sena.





Seis horas antes do início do evento, surgiu a notícia de que o avião não decolaria da pista do aeroporto de Barajas. O Real Madrid cancelou a ida, noticiaram quase simultaneamente a rádio francesa RMC, o jornal esportivo espanhol Marca e o bem relacionado jornalista italiano Fabrizio Romano. Minutos depois, o estafe de Vinicius Junior confirmou a informação. O motivo: a notícia de que o vencedor seria Rodri.