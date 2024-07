Favorita, Espanha pode deixar Inglaterra "na seca" na Eurocopa

Espanha e Inglaterra decidem neste domingo (14), às 16 horas (horário de Brasília) o título da Eurocopa 2024. A partida, que será disputada no estádio Olímpico de Berlim, coloca frente a frente duas seleções com distintas ambições. Apontada como favorita, a Espanha volta à final 12 anos depois e busca seu quarto título no ranking do continente europeu (venceu em 1964, 2008 e 2012) e, caso vença, superará a Alemanha que também tem 3 títulos. Já a Inglaterra busca um título inédito.





A decisão pode ser acompanhada pela TV Globo, SporTV e Cazé TV no YouTube.

A Uefa anunciou que distribuirá um total de 331 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) entre as 24 seleções que disputaram a Euro na Alemanha. Na final, o campeão garante um bônus de 8 milhões de euros (R$ 42,4 milhões), enquanto o vice 5 milhões de euros (29,33 milhões). Abaixo, veja a divisão da premiação.





A Espanha faz uma campanha irretocável com seis vitórias em seis partidas. Na semifinal, eliminou a França com atuação destacada do jovem craque Lamine Yamal. O craque de apenas 16 anos fez um belo gol de fora da área e se tornou o mais jovem jogador a marcar na Eurocopa. . Dani Olmo, outro destaque da equipe espanhola, marcou o segundo da vitória por 2 a 1 sobre a seleção francesa.





O técnico Luís de la Fuente deve mandar a campo o seguinte time: Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte e Cucurella; Rodri, Olmo e Fabián Ruiz; Yamal, Morata e Nico Williams. Treinador:





