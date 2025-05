Federação atende pedido da Polícia Militar e fará “pausa” no Paranaense

Após 11 jogos disputados em 33 dias para completar a primeira fase, o Campeonato Paranaense terá uma “pausa” feita pela FPF (Federação Paranaense de Futebol) a pedido da Polícia Militar. As forças de segurança solicitaram que não fossem realizados jogos do Estadual no feriado de Carnaval, quando seriam marcados os jogos da volta das quartas de final.





Com isso, a Federação marcou os jogos de ida da fase seguinte para os dias 21 (sexta), 22 (sábado) ou 23 (domingo) de fevereiro e os jogos da volta para os dias 8 (sábado) ou 9 (domingo) de março, com duas semanas de hiato entre uma partida e outra. Portanto, após o acúmulo de jogos na fase inicial, o Paranaense terá dois jogos disputados em um espaço de 21 dias.

“Todas as rodadas seriam aos finais de semana, mas nos reunimos com o comando do policiamento e, para atender ao pedido da PM, revisamos a tabela que havia sido pensada”, disse Hélio Cury Filho, presidente da FPF, por meio de comunicado. “Os clubes participaram dessa decisão e chegamos a um consenso quanto às novas datas, para que todos sejam atendidos e o público do campeonato não seja prejudicado”, concluiu.





Os cruzamentos e as definições das datas dos jogos só serão realizados após o encerramento dos jogos deste sábado.