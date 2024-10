Federação Paulista proíbe Mancha Alviverde nos estádios de São Paulo

A FPF (Federação Paulista de Futebol) publicou portaria nesta quarta-feira (30) em que determina a proibição de entrada nos estádios paulistas da torcida organizada Mancha Alviverde.





A decisão vem após uma emboscada da torcida do Palmeiras a torcedores do Cruzeiro no domingo (27). O confronto resultou na morte de um torcedor cruzeirense, além de 20 feridos.





De acordo com a FPF, a decisão atende recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e determina a proibição de "qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras, etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada 'Grêmio Recreativo e Cultural Torcida Mancha Alviverde'".





A federação disse que "oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado, Ministério Público do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização no cumprimento" da determinação, que entra em vigor a partir desta quarta-feira.





