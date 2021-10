Fernandes muda o Londrina EC de olho em melhora do ataque

Um dos pontos principais trabalhados pelo técnico Márcio Fernandes nos dez dias de folga que o Londrina teve na Série B foi o desempenho ofensivo. O LEC tem o segundo pior ataque do Brasileiro, não marca há três partidas e vai precisar de gols na reta final da competição para escapar da zona do rebaixamento.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Tubarão passou em branco na derrota por 3 a 0 para o Guarani e nos empates em 0 a 0 com o Operário e o Goiás. Em 31 partidas, o Alviceleste marcou apenas 22 gols - o lanterna Brasil de Pelotas tem 18. "A nossa criação melhorou, mas temos pecado no último passe e na hora de finalizar. Temos insistido muito neste quesito nos treinamentos", afirmou o comandante do LEC, após a partida com o Goiás.

Continua depois da publicidade





Pensando em melhorar o poderio do ataque, o treinador vai manter a equipe com três atacantes para o confronto de sábado (30) com o Confiança, em Aracaju.





Continua depois da publicidade

Caprini será o substituto do suspenso Marcelinho e jogará ao lado de Zeca e Roberto. Dos três atacantes, Zeca ainda não marcou na Série B e Caprini e Roberto somam apenas um gol cada.







Continue lendo na Folha de Londrina.