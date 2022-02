Fifa anuncia Brasil x Argentina para nova data e pune CBF e Associação do Futebol Argentino

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (14) a conclusão da investigação sobre o duelo entre Brasil e Argentina, disputado em setembro do ano passado, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi interrompido pela invasão de agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no gramado da Neo Química Arena.

Segundo comunicado do Comitê Disciplinar da entidade, a partida deverá ser jogada novamente em horário e local a serem decididos pela Fifa. Haverá também punição às duas confederações nacionais e gancho para os jogadores argentinos que infringiram as normas sanitárias brasileiras.

De acordo com a Fifa, a interrupção da partida "foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e/ou obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão".





A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), responsável por sediar o duelo das Eliminatórias, terá de pagar uma multa de 500 mil francos suíços (R$ 2,8 milhões) "por infrações relacionadas à ordem e segurança".





Já a AFA (Associação do Futebol Argentino), "pelo não cumprimento de suas obrigações em termos de ordem e segurança, de preparação e de participação na partida", foi multada em 200 mil francos suíços (R$ 1,1 milhão).

As duas confederações ainda foram multadas em 50 mil francos suíços cada (R$ 281 mil) pela suspensão do clássico.





O presidente da AFA, Claudio Chiqui Tapia, já anunciou que a associação irá recorrer da decisão da Fifa.





"Como presidente da AFA, me comprometo a fazer todos os esforços necessários e apelar à punição da Fifa em referência à partida das Eliminatórias contra o Brasil. Nossa prioridade é a seleção argentina. Sempre", publicou Tapia nas redes sociais.





Além das punições financeiras, o órgão que comanda o futebol mundial comunicou o gancho de dois jogos para os quatro jogadores argentinos que infringiram as normas sanitárias brasileiras vigentes à época.





Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso e Cristian Romero atuavam em clubes da Premier League, a liga inglesa. De acordo com as diretrizes então vigentes para viajantes de determinados destinos, entre eles o Reino Unido, de onde vieram os quatro, eles só poderiam ter entrado no país após 14 dias fora dos locais de restrição.





Reportagem do jornal ​Folha de S.Paulo revelou que o Ministério da Saúde negou um pedido de autorização excepcional para que os quatro atletas fossem liberados da necessidade de quarentena. O requerimento foi rejeitado 51 minutos antes de o jogo entre Argentina e Brasil começar na Neo Química Arena, em São Paulo.





Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo do Qatar. A seleção brasileira, que ainda não perdeu nas Eliminatórias, lidera a disputa com 39 pontos (12 vitórias e três empates). A equipe argentina, que está na segunda colocação, também está invicta e soma 35 pontos (dez triunfos e cinco empates).