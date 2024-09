Fifa anuncia cidades-sede do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos

A Fifa anunciou neste sábado (28) as sedes da Copa do Mundo de Clubes (o novo mundial), que começa em junho de 2025. O novo modelo de competição terá 32 equipes, das seis federações ligadas à entidade, e será disputado de quatro em quatro anos. A primeira edição será nos Estados Unidos.



A entidade revelou, no evento Global Citizen Festival, no Central Park, em Nova York, que as partidas serão disputadas em Miami, Seattle, Los Angeles, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Orlando, Charlotte, Washington, Philadelphia e Nova York/Nova Jersey (Metlife Stadium). Este último receberá a final do torneio, no dia 13 de julho. A decisão da Copa do Mundo de 2026 também será disputada ali.

As cidades foram anunciadas num telão após fala do presidente da Fifa, Gianni Infantino.



Três brasileiros já estão garantidos na disputa: Palmeiras, Flamengo e Fluminense (vencedores das Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente). Atlético-MG e Botafogo também podem se classificar, caso vençam a edição deste ano da competição continental.



Também já estão garantidos Auckland City (Nova Zelândia), Pachuca (México), León (México), Seattle Sounders (EUA), Monterrey (México), Salzburg (Áustria), Atlético de Madri (Espanha), Juventus (Itália), Borussia Dortmund (Alemanha), Benfica (Portugal), Porto (Portugal), Inter de Milão (Itália), PSG (França), Bayern de Munique (Alemanha) Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Ulsan (Coreia do Sul), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Urawa Red Diamonds (Japão), Al-Hilal (Arábia Saudita), Mamelodi Sundowns (África do Sul), ES Tunis Esperance (Tunísia), Wydad (Marrocos) e Al Ahly (Egito).