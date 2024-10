Fifa vai pagar salários de Pedro, e Fla tenta acordo com a CBF para imagem

A Fifa comunicou ao Flamengo que vai arcar com os salários do atacante Pedro até que ele volte a jogar pelo clube após grave lesão. Agora, o clube tenta costurar um acordo com a CBF para que a entidade arque com o restante dos valores.



O QUE ACONTECEU

O ressarcimento da Fifa acontece porque Pedro se lesionou durante a Data Fifa. O Flamengo tem direito ao "FIFA Club Protection Programme" (Programa de Proteção dos Clubes da Fifa). A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.



O clube já havia enviado todos os documentos e aguardava a sinalização. A Fifa precisaria começar os pagamentos no 29º dia após a lesão, prazo que bateu no último dia 2.

A divisão com a CBF acontece porque as remunerações da maioria dos jogadores tem CLT e direitos de imagem. O programa da Fifa cobre somente os custos da carteira de trabalho. Para não ter um prejuízo que pode ser de 40% (geralmente o salário em carteira representa 60% dos vencimentos).



O Programa de Proteção dos Clubes da Fifa tem um período máximo de cobertura de 365 dias. O teto de pagamento é de 7,5 milhões de Euros (R$ 46,77 milhões) por ano.



O prazo de recuperação de Pedro é estimado em oito meses. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um treino da seleção brasileira. O Flamengo afirma que a CBF submeteu o atacante a uma carga muito alta para uma pessoa que havia acabado de retornar de lesão. A entidade nega.



Pedro voltou ao CT nesta semana. Ele deu inicio à fisioterapia na segunda-feira, mesmo dia da chegada de Filipe Luís.