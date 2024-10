Filipe Luís indica mistão contra Inter por final do Flamengo

O técnico Filipe Luís deverá poupar alguns titulares para a partida desta quarta-feira (30), contra o Internacional, no Beira-Rio (RS), em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A prioridade será dada ao jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, neste domingo (3), no Maracanã (RJ).





A tendência é a de que o treinador preserve os jogadores mais desgastados. A decisão terá como base o que será passado pelos fisiologistas do clube.





Filipe Luís, porém, ressaltou as dificuldades que tem por conta de lesões. Em sua análise, o elenco rubro-negro se tornou "curto".





"Nós estamos com um grupo muito enxuto, não podemos preservar muita gente porque somos o que somos. Temos lesionados, lesões graves. Alguns já estão retornando, o Cebolinha e o Luiz Araújo já veem a luz no fim do túnel. O que eu miro agora é esse jogo. Claro que a final está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, outros vão descansar, mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante", disse o técnico rubro-negro.





MICHAEL E EVERTTON LARGAM NA FRENTE POR VAGA





O Flamengo terá três desfalques para o jogo de ida da final da Copa do Brasil: o atacante Bruno Henrique, o meia De la Cruz e o volante Erick Pulgar.





Para as vagas, ao menos dois jogadores já largaram na frente da disputa: o atacante Michael e o volante Evertton Araújo, escolhidos para substituir Bruno Henrique e De la Cruz, respectivamente, na vitória por 4 a 2 sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro.





Michael marcou um gol e Evertton cumpriu bem seu papel. O jovem de 21 ganhou, inclusive, elogios do técnico Filipe Luís.





Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito





Para a vaga de Pulgar, ao menos três jogadores estão na briga: o meia Alcaraz, o volante Allan e o zagueiro Léo Ortiz, que também pode atuar improvisado como volante.





No ataque, Gabigol viu a sombra de Plata crescer. Após a vitória sobre o Juventude, Filipe Luís disse que vê o equatoriano também como um camisa 9.





Sobre Michael, o técnico disse que o foco é que o atacante recupere 100% o ritmo de jogo. Ele se recuperou recentemente de uma grave lesão no músculo posterior da coxa direita.