Finais da Taça FEL de futebol amador serão realizadas neste domingo em Londrina

Neste domingo (10), acontece as finais da Taça FEL de futebol amador no estádio da Vila Santa Terezinha (Rua Luis Francisconi, 730), em Londrina. A competição, que estava marcada para o último dia 3, foi adiada pela comissão organizadora por conta das chuvas recentes e das condições do gramado, que impossibilitaram os jogos. A entrada para o público é gratuita.





No período da manhã, os jogos iniciam às 8h30, com a decisão da Chave Prata, que estabelecerá o terceiro e o quarto lugar da competição. Na sequência, às 10h30, será realizada a final da Chave Ouro, que definirá o primeiro e o segundo lugar do futebol amador de Londrina. Os finalistas da Chave Ouro são as equipes São Luís e Atlético Maanain. Já o título da Chave Prata será disputado pelo UDV (Unidos do União da Vitória) e Boleiros do Café.

A Taça FEL é uma competição organizada pela LFL (Liga de Futebol de Londrina), que conta com apoio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).





COM EXPECTATIVA DE PÚBLICO EM MAIS DE 1 MIL PESSOAS





De acordo com o gestor de competições da LFL, Antônio Marcos Gonçalves, a alteração no local das finais se deu por conta da localização e da estrutura do estádio onde os jogos serão realizados. “Além de estar em uma região mais central, o estádio Santa Terezinha tem banheiros e uma arquibancada maior. A nossa expectativa é de um público de cerca de 1.000 a 1.500 pessoas”, conta.





