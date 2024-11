Flaco não empolga em 'ano de sua vida', e Palmeiras segue em busca de um 9

O atacante Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no ano com 21 gols, faz sua melhor temporada na carreira e mesmo assim deve ganhar um concorrente de peso para a próxima temporada.





O Palmeiras segue em busca da contratação de um camisa 9 para o ano que vem mesmo com Flaco López fazendo a temporada de sua vida. O clube ofereceu um pré-contrato para Gabigol, que não assinou, e o negócio caiu, e fez uma consulta ao Arsenal para saber as chances de contratar Gabriel Jesus e ouviu do clube inglês que o jogador não está à venda.





Quais são os números de Flaco López? Em 2024, o argentino disputou 55 partidas (41 como titular), marcou 21 gols e deu 7 assistências. Ele não está muito atrás de Pedro, que é o artilheiro do Brasil no ano com 30 gols, e Yuri Alberto, com 25.





Pontaria de Flaco López atrapalha. Segundo o Footstats, o argentino acerta 46,43% de suas finalizações. É um número bem abaixo em relação a Pedro (63,64%), Igor Jesus (59,38%) e Paulinho (56.67%). Em 29 jogos de Brasileiro, Flaco tem 26 finalizações certas e 30 erradas.





Abel Ferreira entende que seu ataque foi "prejudicado" por muitas vendas no início do ano. Endrick (Real Madrid) e Luis Guilherme (West Ham) foram negociados, e Felipe Anderson e Maurício chegaram. Apenas Maurício conseguiu ter um bom desempenho até o momento.





Das equipes que brigam pelo título, no ataque fomos os mais prejudicados. Perdemos no bom sentido o Luis Guilherme, teve o Endrick, o Luan também, foram jogadores que vendemos pelas propostas, entraram dois jogadores no clube, o Mauricio e o Felipe (Anderson), que estão conosco desde o meio do ano. Abel Ferrreira, após a derrota para o Corinthians.





Para a função de camisa 9 em 2025, o Palmeiras buscará um reforço, contará com Flaco López, Luighi (que será promovido do time sub-20 para o profissional) e Rony, que também pode atuar pelos lados do campo.





ABEL JÁ CRITICOU FLACO LÓPEZ PUBLICAMENTE ALGUMAS VEZES





No início do ano, após a derrota nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa do Brasil, o treinador lamentou uma chance desperdiçada por Flaco: "Tivemos uma chance do López com o pé esquerdo. No mínimo, tem que meter no gol. Não podemos falhar. O ponto mais determinante do futebol é a eficácia. Quando não é eficaz, quando cria e não faz, fica sempre mais difícil. Temos que melhorar".





Em julho, após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o Cruzeiro, Abel voltou a cornetar o centroavante: "Tivemos que sofrer, mas também não posso deixar de dizer que não podemos falhar naquela primeira oportunidade a 1 minuto de jogo. Pra mim, perde esse lance quanto o goleiro tomar um frango. Ele [Flaco] fez o gol mais difícil e falhou no mais fácil".





O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.