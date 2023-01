Flamengo anuncia renovação com o atacante Pedro até dezembro de 2027

O Flamengo anunciou, na tarde desta quarta-feira (25), a renovação de contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027.





O vínculo anterior do jogador era válido até dezembro de 2025. Pedro está na Gávea desde janeiro de 2020.

Publicidade

Publicidade



O atacante integrou a seleção brasileira na Copa do Mundo no Qatar, no ano passado.





Marcos Braz, vice-presidente de Futebol do Flamengo, se manifestou nas redes sociais: "Parabéns, Pedro ! 2027".





No setor ofensivo, o clube rubro-negro conta ainda com Gabigol, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Marinho.