Flamengo dá 'resposta rápida' e aumenta leque de opções de Paulo Sousa

A forma como o Flamengo construiu a vitória sobre o Botafogo, na noite desta quarta-feira (23), pelo Campeonato Carioca, serviu para o clube rubro-negro "virar a página" rapidamente, após a derrota na Supercopa do Brasil, e aumentar o leque de opções do técnico Paulo Sousa, em meio à transição que vem realizando no time.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para o clássico, o treinador optou novamente pela formação com três zagueiros, e cinco integrantes no meio de campo. Matheuzinho e Lázaro foram bem no setor. Além disso, o trio formado por Arrascaeta, Gabigol e Pedro se destacou - os três, inclusive, foram os autores dos gols no triunfo por 3 a 1.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A equipe titular teve algumas mudanças em relação ao jogo do último domingo (20), contra o Atlético-MG. Após o apito inicial, o Fla soube aproveitar os espaços deixados pelo adversário, principalmente no primeiro tempo, e, praticamente, comandou as ações da partida, construindo a vantagem no placar.





"Todos jogos são importantes para vencer, sobretudo quando temos novos processos. Vitórias em clássicos, dérbis... Todas as vitórias ajudam porque dão consistência e convicções. E conseguimos conectar, para mim o que é muito importante, para se ter uma sinergia com a nação. Esse tipo de vitórias é fundamental sem dúvida", disse o comandante.





Paulo Sousa elogiou a atitude do time no bloco de marcação, ressaltando que a pressão foi feita desde a primeira linha, e a disponibilidade de manter o ritmo mesmo já com desgastes.

Continua depois da publicidade





"Não é só a linha defensiva que defende, mais o goleiro. Não é só o volante que filtra o jogo, temos que ter um bloco defensivo, e a primeira linha de pressão é importante. Sabemos que há jogadores que têm mais dificuldades para manter processos intensos sem bola, mas temos que melhorar como hoje. Mesmo quando estamos cansados, e isso fizemos. E todos eles tiveram disponibilidade grande de pressão e de chegar aos posicionamentos quando estavam cansados."





O triunfo deixou o time da Gávea bem próximo de garantir a classificação à semifinal do Carioca, e evitou que a turbulência após o vice na Supercopa ganhasse corpo. Paulo Sousa e elenco ganham dias um pouco mais de tranquilidade para dar continuidade aos "processos" citados pelo português.