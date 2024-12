Flamengo decide não renovar com David Luiz

Chegou ao fim o ciclo de David Luiz no Flamengo. Em comunicado oficial, o Rubro-Negro informou que não renovará com o experiente zagueiro e que comunicou a decisão ao jogador neste domingo (22).



Em nota, o Flamengo agradeceu David Luiz. Também destacou que o defensor entrou para a história para o clube.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



David Luiz não foi muito aproveitado em 2024. Na maior parte da temporada ele ficou no banco de reservas. Foram 36 jogos e três gols.



O zagueiro foi bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024) e campeão da Libertadores pelo Flamengo (2022). Também foi campeão carioca em 2024. Ele estava no clube desde 2021.

Publicidade



David Luiz desperta o interesse de outros clubes. A tendência é a de que o jogador de 37 anos permaneça no futebol brasileiro.



VEJA ABAIXO O COMUNICADO DO FLAMENGO



"O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão!"