Flamengo decide tirar Gabigol de jogo do Brasileiro para 'manter harmonia'

O Flamengo decidiu tirar Gabigol do jogo com o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. A definição acontece após as declarações do atacante criticando a diretoria e avisando que não fica mais no clube.





Os próximos passos serão definidos por Marcos Braz e os representantes do jogador. Eles foram comunicados ainda na segunda-feira que o Fla espera uma reunião entre as partes.

A nota oficial diz que o Flamengo espera "manter a harmonia do elenco". Além disso, "dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários".





Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa.

A postura do atacante incomodou a diretoria. O presidente Rodolfo Landim foi perguntado sobre o tema, mas disse não querer falar de "problemas", apenas comemorar o título. Gabigol não esteve na festa de celebração da taça com o resto do elenco.





VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro.





A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro.