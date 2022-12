Flamengo disputará quatro títulos e até 18 jogos no primeiro trimestre

O ano estará apenas começando, mas o primeiro trimestre do Flamengo em 2023 já se desenha altamente decisivo, desafiador e com um calendário bastante apertado, com quatro títulos em jogo e um máximo de até 18 partidas a serem disputadas até o fim de março.





O primeiro trimestre rubro-negro terá o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, com um mínimo de 15 jogos e máximo de 18 neste período.

O Flamengo estreia no Estadual dia 12 de janeiro, contra o Audax, e tem mais dez jogos na primeira fase, que se encerra em 5 de março. Se terminar em primeiro nesta etapa, levará o título simbólico da Taça Guanabara.





Para avançar às semifinais do Carioca, o Rubro-Negro precisa terminar a Taça Guanabara ao menos entre os quatro primeiros. Se isso acontecer, o time terá dois jogos das semifinais do Estadual ainda no primeiro trimestre, previstos para acontecer entre 12 a 26 de março.

A final do Campeonato Carioca, no entanto, acontecerá nos dias 2 e 9 de abril.





O Mundial de Clubes será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro no Marrocos, sendo que o Flamengo estreia na competição na semifinal, no dia 7. Caso vá à final, a decisão acontecerá no dia 11.

A Recopa Sul-Americana, que é disputada entre o campeão da Libertadores [Flamengo] e o campeão da Copa Sul-Americana [Independiente Del Valle], foi remarcada ontem pela Conmebol para acontecer nos dias 22 de fevereiro [no Equador] e 1º de março [no Maracanã]. Inicialmente, ela aconteceria nos dias 8 e 15 de fevereiro, mas sofreu a mudança em função do Mundial de Clubes.

A Supercopa do Brasil, que é disputada em jogo único entre o campeão brasileiro [Palmeiras] e o campeão da Copa do Brasil [Flamengo], ainda está com detalhes indefinidos. Inicialmente, a CBF queria colocá-la no dia 28 de janeiro, no mesmo país do Mundial para facilitar a logística do Rubro-Negro, algo que desagradou ao Palmeiras. Agora, o presidente da entidade quer se reunir com os presidentes dos clubes nesta semana para se chegar a um consenso. É certo, porém, que o torneio será disputado no primeiro trimestre.

A reapresentação do elenco principal está marcada para o dia 26 de dezembro no CT Ninho do Urubu, mas o novo técnico, Vítor Pereira, só iniciará os trabalhos efetivamente no dia 2 de janeiro, após o fim de seu contrato com o Corinthians, que vai até 31 de dezembro.