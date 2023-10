Flamengo e Fluminense ficam com Maracanã até fim do ano e governo define licitação

Flamengo e Fluminense seguem com a gestão do Maracanã até o fim do ano.







Mas o governo do Rio publicará nesta sexta-feira (20) os editais de licitação para administração do estádio em dois formatos: um provisório, valendo a partir de 1º de janeiro, e outro a longo prazo (20 anos).





QUAL O CENÁRIO?

O Estado entende que seria prejudicial e causaria riscos abrir uma concorrência ampla para mudar a gestão do Maracanã enquanto o Brasileiro ainda está em curso.

Por isso, decidiu estender a permissão de uso até 31 de dezembro e colocar a próxima gestão provisória, definida via chamamento público, para vigorar a partir de janeiro.





Diferentemente das permissões de uso concedidas a Flamengo e Fluminense desde 2019, a próxima terá vigência de um ano. Mas há uma cláusula para encerramento dela, caso haja a conclusão da licitação para o período de 20 anos. O edital também será publicado nesta sexta-feira (20). A informação inicial foi do Globo, confirmada pelo UOL.

O governo considera que essa amarração atende ao que o TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado) definiu e ao desejo do Vasco, que manifestou interesse em concorrer - inclusive na Justiça.





QUEM SE INTERESSA

Flamengo e Fluminense vão disputar de forma conjunta a administração a curto e longo prazo do Maracanã.

Atualmente, o contrato do governo do estado é com o Flamengo, mas o tricolor faz parte da administração como interveniente anuente -já que não contava com as certidões necessárias quando o trâmite começou, em 2019.





Até agora, Flamengo e Fluminense firmaram nove permissões de uso com o governo - o atual termina na segunda-feira (23).





O cenário incomoda o Vasco, que conta com a parceria da WTorre e da Legends para formar um consórcio e participar da concorrência.