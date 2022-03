Flamengo e Vasco decidem primeiro finalista do Carioca neste domingo

O Flamengo encara o Vasco, neste domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. O clube venceu o jogo de ida contra o elenco cruzmaltino por 1 a 0 na quarta-feira (16), e joga por um empate para ir à final do Estadual. O Vasco, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença.



Após sofrer uma torção no joelho no jogo de ida contra o Vasco, o zagueiro David Luiz foi a campo, treinou normalmente e indicou que estará apto para reforçar o Flamengo no jogo contra o rival.



O jogador sofreu a lesão em um lance isolado no duelo da última quarta, mas o problema não se agravou. Salvo um acidente de última hora, o camisa 23 estará entre os relacionados para o Clássico dos Milhões.



Por outro lado, Pablo mal chegou e já preocupa a comissão técnica. No treino logo após a sua apresentação, o defensor se machucou em uma dividida e sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Após cumprir suspensão na última partida, Léo Pereira volta a estar em condições de jogo e amplia o leque de Paulo Sousa para montar a equipe.



Ainda em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, Rodrigo Caio segue como desfalque certo e o clube evita estipular uma previsão de retorno.



Já o Vasco deve ter como desfalques o zagueiro Ulisses, o volante Matheus Barbosa e o atacante Getulio, afastados pelo departamento médico do time.



Além do jogo de ida, a semana do clube cruzmaltino foi marcada pela visita dos executivos 777 Partners, empresa postulante a gerir possível SAF do clube. Em seu segundo dia de compromissos no Rio de Janeiro, o sócio da 777 Partners, Josh Wander, falou diretamente sobre o clássico deste domingo. Em tom de convocação, o norte-americano deu uma declaração forte, dizendo que esta será a última vez na história que o time de São Januário entrará em desvantagem financeira perante a seu rival.



"Estive com os jogadores ontem e estão todos muito motivados para o clássico. Vamos ao jogo e quero muito encontrar com a torcida do Vasco pela primeira vez. Uma coisa posso prometer: essa será a última vez na história que o Vasco entra em campo em desvantagem financeira contra eles. Nos vemos no Maracanã", disse Josh ao site oficial do Vasco. Ainda nesta sexta-feira, os executivos da 777 Partners e os dirigentes do clube se reuniram com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para discutir planos de ampliação e modernização de São januário e do CT Moacyr Barbosa.



Os executivos chegaram nesta quinta-feira (17) ao Rio de Janeiro e visitaram os CT's Moacyr Barbosa, do profissional, e de Caxias, da base e futebol feminino. Eles também tiveram contato com o elenco e a comissão técnica de Zé Ricardo.





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (20)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Transmissão: Rercord TV, Cariocão Play e FlaTV+