Flamengo empata com o Fluminense e fatura o Carioca com Vini Jr na torcida

O Flamengo é bicampeão carioca! A equipe rubro-negra empatou com o Fluminense na tarde deste domingo (16), no Maracanã, e levantou pelo segundo ano consecutivo. Esta é a 39ª conquista do clube no campeonato.





O jogo ficou no 0 a 0. No primeiro encontro, a equipe da Gávea já havia vencido por 2 a 1.





Esse é o terceiro título de Filipe Luís desde que assumiu o time profissional, em outubro do ano passado: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Carioca.





Com o título, o Fla ganhou o Estadual do Rio de Janeiro pela quinta vez em sete anos — em 2022 e 2023 o Tricolor se sagrou campeão.





Vinicius Júnior na torcida





Cria do Flamengo, Vinicius Júnior marcou presença no Maracanã. O atacante do Real Madrid, da Espanha, está no Brasil para se apresentar à seleção brasileira para os duelos contra Colômbia e Argentina.





Começo promissor





O título no Carioca reforça o começo promissor do Flamengo em 2025. Mesmo após uma janela com poucos reforços e sem algumas estrelas à disposição, como Danilo e Bruno Henrique, a equipe de Filipe Luís garantiu o segundo troféu no ano, após ter levantado a Supercopa do Brasil.





O campeonato não resolve a vida do Rubro-Negro na temporada, mas dá boas direções. Após o começo com jogadores de base, Filipe Luís girou o elenco principal e soube suprir ausências importantes no decorrer das partidas.





Reforço se torna herói





Primeira contratação da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o atacante Juninho acabou se tornando o herói do título. Foi dele o segundo gol da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, placar que fez o Flamengo chegar ao duelo decisivo com o vantagem do empate





Como foi o jogo





O jogo começou com os dois times forçando na marcação e cometendo faltas. Em vantagem, o Flamengo se mostrava um pouco mais à vontade nas tramas para chegar ao ataque. Não à toa, teve as chances mais claras do primeiro tempo -Plata, na pequena área, cabeceou por cima, e Luiz Araújo em toque na saída de Fábio, mandou para fora.





O time da Gávea repetiu a escalação da primeira partida, e viu um ataque sem um jogador de referência funcionar com uma movimentação mais ativa, principalmente pelo lado direito, com Wesley, Gerson e Plata.





Os comandados de Mano Menezes apostaram nas saídas em velocidade e conseguiram dar um "calor" na defesa adversária, mas nenhuma jogada que tenha tirado Rossi da zona de conforto. Com Lima na vaga de Serna, o Flu foi a campo com o meia tendo o auxílio de Canobbio e Arias pelas extremidades, e Cano como referência. Houve busca por espaços e soluções, mas nada muito efetivo.





O Fluminense fez mudanças para o segundo tempo e conseguiu demonstrar melhora quanto às ações da partida. Cano teve boa chance de abrir o placar, mas desperdiçou. Ao mesmo tempo, o Flamengo conseguia ter a bola, mas sem uma criação mais efetiva.





Após a parada técnica, os times entraram em ritmos diferentes. O Rubro-Negro "cozinhava" e tentava aproveitar as brechas. Já o Tricolor, tentou pressionar para mexer no placar — Mano tirou Martinelli para colocar Serna, e Arias foi para o meio.





Nos minutos finais, lá e cá. Plata fez gol que foi anulado. Keno quase abriu o placar e, pouco depois, Michael fez para o Fla, tirando o grito de "é campeão" da torcida. Mas o gol também foi anulado.





Lances importantes





Quase! Aos 3 minutos do 1º tempo, Wesley cruzou para Luiz Araújo. O atacante dominou na esquerda e cruzou para Plata. Ele cabeceou da pequena área e mandou por cima do gol de Fábio.





Que isso, Fábio? Aos 24 minutos do 1º tempo, Fábio recebeu recuo na pequena área e perdeu a bola para Plata. O atacante, porém, não conseguiu bom ângulo para a finalização, mas bateu e Fábio fez a defesa, recuperando-se no lance.





Passou perto. Aos 33 minutos do 1 tempo, Luiz Araújo foi lançado nas costas da zaga e saiu cara a cara com Fábio. Ele bateu na saída do goleiro tricolor, mas mandou para fora.





Perdeu. Aos 16 minutos do 2º tempo, Renê achou Cano na entrada da pequena área, mas o atacante desperdiçou a chance.





Não deu. Aos 36 minutos do 2º tempo, Michael escapou em velocidade e chegou no mano a mano contra Samuel Xavier. Ele deu o primeiro corte, mas perdeu ao tentar novo drible.





Anulado. Aos 42 minutos do 2º tempo, Plata marcou para o Flamengo, mas o gol acabou anulado após arbitragem analisar o vídeo e avaliar que houve falta de Juninho no lance.





Pegou. Aos 44 minutos do 2º tempo, Keno recebeu lançamento e, sozinho na entrada da área, finalizou. Rossi defendeu.





Anulado de novo. Aos 45 minutos do 2º tempo, Michael balançou a rede, mas o gol foi anulado.





FICHA TÉCNICA





FLAMENGO 0 X 0 FLUMINENSE





Competição: Campeonato Carioca - jogo de volta da final

Data e horário: 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Gols: -

Cartões amarelos: Arrascaeta, Luiz Araújo (FLA); Thiago Silva, Lima, Canobbio, Riquelme Felipe (FLU)

Cartões vermelhos:





Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta (Varela) e Gerson (Juninho); Plata e Luiz Araújo (Michael). Técnico: Filipe Luís





Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Otávio (Riquelme Felipe), Martinelli (Serna) e Lima (Hércules); Arias, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes