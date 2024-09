Flamengo mantém tabu de Ceni, bate o Bahia e vai à semi da Copa do Brasil

O Flamengo fez jogo seguro, venceu o Bahia mais uma vez por 1 a 0 e está na semifinal da Copa do Brasil. O rubro-negro se aproveitou da vantagem conquistada na Fonte Nova e da festa da torcida para controlar o confronto na noite desta quinta-feira (12), no Maracanã .



Arrascaeta foi o autor do gol. O uruguaio retornou depois de praticamente um mês parado. Ele saiu com lesão na posterior da coxa contra o Botafogo, em 18 de agosto, e foi novidade para a partida.

A semifinal acontece nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro. Os mandos de campo ainda vão ser sorteados pela CBF. O Flamengo enfrenta o Corinthians.



Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo. O treinador perdeu todos os 14 jogos disputados contra a equipe por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia.

Os times voltam as atenções para o Brasileirão agora. O Fla tem pela frente o clássico com o Vasco, no domingo, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Bahia recebe o Atlético-MG.



A torcida do Flamengo fez bonita festa na entrada do time em campo. Houve fogos, fumaça e um mosaico em três dos quatro setores que levava o escudo do clube, as iniciais CRF e um 3D com o urubu carregando a taça da Copa do Brasil.

O JOGO



O Flamengo teve bom controle na maior parte do primeiro tempo. O rubro-negro fez uma partida segura, mas sem um volume alto de boas chances. Mesmo assim, assustou e obrigou Marcos Felipe a fazer pelo menos duas boas defesas. Os meio-campistas avançaram mais e Wesley foi bem, mas Bruno Henrique não funcionou bem como centroavante.

O Bahia teve dificuldades de impor o jogo com troca de passes, mas deu trabalho mesmo assim logo no início. Quando conseguiu ter a posse, o time chegou e assustou uma vez com Everton Ribeiro, se aproveitando da superioridade numérica na faixa central. Na beira do campo, Rogério Ceni demonstrava não gostar do que via.



O Flamengo, enfim, transformou a dominância em bola na rede. Em boa jogada de contra-ataque, Arrascaeta ampliou a vantagem e deixou o time da casa mais confortável na partida. Rogério Ceni imediatamente fez duas alterações no setor ofensivo, colocando mais um atacante na vaga de Cauly e tirando Everaldo.

Os times foram para as alterações finais com diferentes objetivos. O Fla teve a saída de Arrascaeta, que parecia estar sentindo desde o gol, para a entrada de Gabigol, ambos muito aplaudidos. No Bahia, Everton Ribeiro saiu ovacionado pela torcida do Flamengo e Ceni deu as últimas cartadas para oxigenar o ataque e fazer o time criar. Ayrton Lucas também sentiu na reta final e precisou sair.



LANCES IMPORTANTES

Boa chance. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o Bahia saiu tocando a bola até chegar a Everton Ribeiro. O meia avançou e tocou para Everaldo. Ele tirou do goleiro, mas a bola saiu perto da trave pelo lado esquerdo.



Tentou. Aos seis, Bruno Henrique tocou para Gerson, que bateu muito forte. Mas Marcos Felipe espalmou para longe.



Salvou. Aos 37, Arrascaeta colocou a bola na área em escanteio, virou bate-rebate e Bruno Henrique tentou, mas Marcos Felipe defendeu.



Perdeu. Aos dois minutos do segundo tempo, Cauly perdeu a bola e Luiz Araújo arrancou. Ele deu para Gerson e recebeu de volta. O atacante tentou o chute, mas foi travado. Arrascaeta chegava livre.



Perto. Aos seis, Bruno Henrique disparou pela direita, mas ninguém acompanhou. Ele tentou o chute forte e Marcos Felipe fez uma grande defesa.



1x0. Aos oito, Léo Ortiz fez a ligação com Bruno Henrique, que teve calma e achou Arrascaeta. O uruguaio só completou e abriu o placar no Maracanã.





Ficha técnica



Flamengo 1x0 Bahia - Copa do Brasil





FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Léo Ortiz, Evertton Araújo (Erick Pulgar), Arrascaeta (Gabigol) e Gerson; Luiz Araújo (Allan) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.





BAHIA

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Luciano Rodríguez); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.





Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Braulio da Silva Machado (FIFA - SC);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA - MG) e Alex Ang Ribeiro (FIFA - SP);

VAR: Daiane Muniz (FIFA - SP).

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA), Gabriel Xavier, Iago (BAH)

Gols: Arrascaeta (aos 8 minutos do segundo tempo)

Público e renda: 60.839 pagantes / 65.662 presentes / R$ 5.713.895,00