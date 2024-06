Flamengo massacra Vasco de virada e assume a liderança do Brasileiro

Curiosidade: Foi a maior goleada do Flamengo no clássico em plena estreia do técnico Álvaro Pacheco pelo Vasco.

Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol marcaram na goleada, enquanto Vegetti fez o do time cruzmaltino. Autor do gol primeiro gol rubro-negro, o camisa 11 infernizou a defesa vascaína e também deu duas assistências.

São Paulo bate Cruzeiro com gols relâmpagos e entra no G4 do Brasileiro

O Flamengo reagiu após susto no início, atropelou o Vasco de virada por 6 a 1 neste domingo (2), no Maracanã, e assumiu a liderança na sétima rodada do Brasileiro.

FLAMENGO TEM INÍCIO LENTO, MAS DEPOIS ENGATA E ATROPELA



O clima para os rubro-negros estava tão tranquilo no Maracanã com o 'cincum' que até Gabigol entrou -e deixou o dele no apagar das luzes. O agora camisa 99 foi acionado por Tite pela primeira vez desde a polêmica com a camisa do Corinthians. Entretanto, parte da torcida protestou contra a entrada do atacante em campo, cantando: "Meu Flamengo não precisa de você".

O Flamengo voltou sedento do intervalo e construiu a goleada com uma pintura de Arrascaeta e outra de Bruno Henrique. O uruguaio esbanjou classe com um gol de cavadinha e voltou a balançar a rede após três meses de jejum.

João Victor foi expulso na reta final do primeiro tempo e o Vasco desmoronou. O zagueiro foi inicialmente punido com cartão amarelo por entrada no tornozelo de De la Cruz, mas o árbitro foi chamado pelo VAR e mudou a decisão para o vermelho. Se o Vasco já não demonstrava sinais de reação antes, a situação ficou ainda mais complicada.

O time rubro-negro empatou, virou e ampliou com atuação de gala de Cebolinha. O atacante destravou o jogo ao fazer o primeiro, deu uma assistência magistral para Pedro e também cobrou o escanteio que resultou no terceiro gol, feito por David Luiz. Tudo isso em um período de 15 minutos.

O Flamengo, que começou tentando ditar o ritmo, foi surpreendido cedo com um golaço de Vegetti. O time rubro-negro controlava a posse nos primeiros minutos diante de uma defesa adversária armada com linha de cinco. Compacto, o clube cruzmaltino ensaiou alguns contra-ataques até inaugurar o placar e quase ampliou na sequência.

FESTA DA TORCIDA NO ESTÁDIO; FORA, CONFUSÃO







As torcidas fizeram uma festa no Maracanã. Com estádio dividido em 50% para cada lado e setores mistos, os torcedores rivais cantaram forte para apoiar seus times em campo.



Os flamenguistas não se abalaram com o susto no início e foram à loucura no final do primeiro tempo. Já empolgado pelos três gols em curto espaço de tempo, o lado rubro-negro da arquibancada celebrou muito o excelente primeiro tempo do time, coroado com a vantagem numérica após a expulsão. Antes, já havia entoado o hino do clube em sinal de apoio logo após ter ficado atrás no placar.



O lado vascaíno também teve protagonismo, mas sentiu a goleada. O gol logo cedo empolgou ainda mais a torcida que já cantava forte desde o início. A derrocada, no entanto, fez alguns cruzmaltinos vaiarem ao final do primeiro tempo. Alguns torcedores do Vasco começaram a deixar o Maracanã em peso após o quarto gol. Alguns já tinham desanimaram e saíram no intervalo, mas a movimentação aumentou logo no início da segunda etapa.



Fora do estádio, porém, o clima foi tenso. Pelo menos 30 torcedores foram detidos pela polícia por brigas na cidade antes da partida. Houve, inclusive, uma confusão próxima ao local do clássico.





VASCO

Léo Jardim, Puma Rodríguez (Zé Gabriel), João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza (Paulo Henrique), Galdames, Payet (Praxedes), Rayan (Rossi) e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco.





FLAMENGO

Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson (Luiz Araujo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC/Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG/Fifa)

VAR: Rafael Traci (SC)

Amarelos: Vegett e Zé Gabriel (VAS)

Vermelho: João Victor (VAS)

Gols: Vegetti (VAS), aos 8', Cebolinha (FLA), aos 27', e Pedro (FLA), aos 32'/1ºT; Arrascaeta (FLA), aos 6', Bruno Henrique (FLA), aos 28', e Gabigol (FLA), aos 45'/2ºT