Flamengo não priorizou Brasileiro em 11 jogos que custaram sonho do título

O Flamengo não admitiu publicamente em nenhum momento, mas deixou de ter o Campeonato Brasileiro como prioridade em um terço da competição. Por isso, desperdiçou pontos preciosos e ficou longe do sonho de conquistar o título nacional. O empate com o Internacional nos últimos minutos deixa a possibilidade ainda mais remota.





Tite e Filipe Luís nunca deixaram claro que precisariam priorizar competições. O treinador anterior afirmava que precisava cuidar dos atletas (e por isso optava por não escalar eles), enquanto o atual apontou o elenco enxuto para justificar as escolhas.





Foram 11 jogos do Brasileirão com jogadores poupados. Alguns deles com um time titular inteiro fora para dar mais atenção às Copas. Agora, a equipe tem uma chance real apenas na Copa do Brasil - na final contra o Atlético-MG.





O discurso no Flamengo sempre foi de que todos os títulos eram importantes. Mesmo assim, Libertadores e Copa do Brasil entraram na frente. A única exceção foi contra o Bolívar ainda na fase de grupos, que custou o primeiro lugar do grupo e fez o time decidir as vagas fora de casa.





O Flamengo ainda tem chances matemáticas de título no Brasileiro, mas foca no G4. A equipe tem 55 pontos contra 64 do líder Botafogo e não faz mais confrontos diretos nesta temporada. A prioridade atual é garantir a vaga entre os quatro primeiros para voltar à Libertadores.





Veja os jogos com poupados





Com Tite





Flamengo 2x1 São Paulo - Arrascaeta e Luiz Araújo começaram no banco;

Palmeiras 0x0 Flamengo - Pedro e De la Cruz começaram no banco;

Bragantino 1x1 Flamengo - Varela e Fabrício Bruno começaram no banco. Cebolinha e Arrascaeta poupados;

Flamengo 2x0 Atlético-GO - Matheus Cunha foi titular para pegar ritmo para a Copa do Brasil, Fabrício Bruno e Léo Pereira no banco e De la Cruz poupado;

São Paulo 1x0 Flamengo - Nove titulares começaram no banco;

Botafogo 4x1 Flamengo - Tite já tinha definido que ia usar os titulares só um tempo pensando na Libertadores. Fla saiu com 1 a 1 no intervalo, poupou jogadores e terminou goleado;

Grêmio 3x2 Flamengo - 12 jogadores sequer viajaram;

Flamengo 2x1 Bragantino - Varela e Ayrton Lucas começaram no banco;

Flamengo 1x0 Athletico-PR - time misto;





Com Filipe Luís





Flamengo 0x2 Fluminense - Gerson, Pulgar e De la Cruz nem relacionados, Arrascaeta e Plata reservas;

Internacional 1x1 Flamengo - Wesley e Gabigol poupados.