Flamengo quer reconquistar torcida em meio à pressão e espera por Tite

O Flamengo voltou ao Maracanã com vitória sobre o Bahia depois de mais um fracasso na temporada: o vice na Copa do Brasil. Um dos maiores alvos de insatisfação, Jorge Sampaoli foi demitido dois dias antes do jogo e os protestos da torcida se voltaram contra diretoria e jogadores. Assunto da semana, Tite não foi muito citado pelos atletas em um rubro-negro que vive a espera pelo novo nome.







Um dos desafios do Fla é retomar a confiança da torcida. Mesmo com os títulos perdidos, a equipe ainda precisa buscar a vaga na Libertadores e tenta ter o Maracanã como aliado.





A insatisfação foi mostrada desde o início. Apesar de apoiar nos 90 minutos, os torcedores cobraram assim que a equipe entrou em campo para jogar.

Landim e Marcos Braz foram os principais alvos, mas os jogadores também receberam ofensas. Primeiro, o time foi chamado de sem vergonha. Ao final do jogo, o canto de "para jogar no Mengo tem que ter disposição".





O único que se salvou foi Bruno Henrique. À espera da renovação de contrato, o atacante foi aplaudido quando o nome apareceu no telão e ovacionado quando deixou o campo substituído no segundo tempo. Everton Ribeiro também recebeu palmas, mas mais discretas.

O público do jogo foi pouco mais de 10 mil pessoas a menos do que a média do time no ano. O Flamengo colocou 43.393 pagantes, enquanto o balanço até o início deste mês era de 53.666 pagantes por partida.





TITE

Apesar da expectativa, o nome de Tite foi pouco citado após o jogo no Maracanã. O Flamengo vive a espera para ter respostas mais concretas ao longo da semana.

O técnico Mário Jorge e o volante Gerson não foram perguntados sobre o principal nome no radar da diretoria.





O goleiro Rossi falou rapidamente, mas não se estendeu. Ele defendeu foco no time: "Temos que pensar em nós, seguir treinando e melhorando", disse.

Nenhum outro jogador ou dirigente falou após a partida. A cúpula rubro-negra segue sem se posicionar em público depois do vice da Copa do Brasil.





O Flamengo aguarda a definição de Tite sobre a vontade de trabalhar no Brasil neste ano. O clube quer que ele assuma de imediato.

A diretoria já trabalha com Mário Jorge comandando o time também diante do Corinthians. Caso chegue, Tite assumiria durante a Data Fifa, estreando contra o Cruzeiro no dia 19 de outubro.





Ex-treinador, Sampaoli foi tratado como passado por todos que falaram. Ninguém quis se estender no assunto sobre o treinador argentino.





O Fla folga neste domingo e volta na segunda-feira ao Ninho do Urubu para a semana livre antes de enfrentar o Corinthians.