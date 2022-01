Flamengo renova contrato de Arrascaeta até 2026

Na conversa, os lados deixaram muito bem encaminhado o "fico", que será oficializado pelo clube rubro-negro. Parceiro do uruguaio, Gabigol já havia indicado a permanência em uma postagem em sua rede social.

O contrato atual, que vence em dezembro de 2023, estabelecia que um novo vínculo só poderia ser sacramentado a partir de janeiro deste ano, e isso acelerou as conversas. Na última semana, Marcos Braz, vice de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo do Fla, se reuniram com o agente do jogador, Daniel Fonseca.

Assunto prioritário no departamento de futebol do Flamengo, a renovação do contrato de Arrascaeta até 2026 foi acertada e deverá ser assinada nesta terça-feira (18).

O caso



Apesar da relação entre as partes ter melhorado consideravelmente nos últimos meses, o encontro não havia sido decisivo para o desfecho do caso. O clima, no entanto, já era de otimismo e convicção de que o meia irá assinar até dezembro de 2026.



Já havia um entendimento quanto ao reajuste salarial e luvas, porém o que está em jogo é a modelagem do negócio. Fonseca queria que os rubro-negros comprassem os 25% que ainda são do Defensor (URU), mas essa hipótese foi descartada pelo clube, que detém boa parte dos direitos e se via em situação confortável na mesa de negociação.



Os dois lados debateram as alternativas para o caso e ficou acertado que o Fla comprará parte dessa fatia de forma parcelada.



O Flamengo não tem dúvida alguma em relação ao papel de protagonista do meia e estava mais do que disposto a valorizá-lo. O clube, no entanto, avaliava formas de diluir o investimento e dar alguma contrapartida ao atleta, seja ela financeira ou até mesmo de alguma cláusula contratual compensatória que facilite uma eventual saída, por exemplo. Haverá bônus por taças conquistadas também. Esta informação foi inicialmente divulgada pelo "Globoesporte" e confirmada pela reportagem.



Antes da decisão da Libertadores, o Flamengo manteve a conversa em temperatura mais morna, mas o jogador já iniciará a nova temporada com um novo contrato assinado.