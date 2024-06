Flamengo retoma maior patrocínio após rescisão no Corinthians

Vai de Bet rescinde patrocínio com Corinthians após escândalo com 'laranja'

O rompimento da Vai de Bet com o Corinthians faz o Flamengo retomar o posto de detentor do maior patrocínio master do Brasil.

O Fla voltou ao topo do ranking com seu contrato de R$ 105 milhões em 2024 com a Pixbet. O valor era de R$ 85 milhões, mas foi revisto para este ano e aumentou. No ano que vem, o montante subirá para R$ 110 milhões, e a quantia para os dois anos seguintes, em caso de renovação automática, pulará para R$ 125 milhões.



O Palmeiras aparece em segundo e virou novamente o paulista com o maior patrocínio. A Crefisa paga anualmente ao clube R$ 81 milhões fixos. O São Paulo vem logo atrás, com R$ 52 milhões da Superbet.

O Corinthians perdeu o contrato de R$ 123 milhões por ano com a Vai de Bet. A empresa anunciou nesta sexta (7) que decidiu rescindir o contrato na esteira do escândalo do "laranja" na intermediação.



