Flamengo segue vivo em tudo e Brasileiro pode ser sacrificado em maratona

Todo foco do Flamengo estava em conquistar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo diante de alguns problemas e polêmicas, a classificação foi celebrada, mas já liga um sinal de alerta importante. Entre os seis primeiros colocados do Brasileiro, somente dois seguem vivos em três competições. Apesar de evitar falar em poupar, o Rubro-negro terá que estabelecer prioridades.



Apenas Flamengo e São Paulo conseguiram se manter vivos. O Fla eliminou o Palmeiras e agora enfrenta o Bolívar na Libertadores. O Tricolor terá Nacional pela frente nas oitavas e eliminou o Goiás no torneio nacional.

O mês de agosto será intenso. As oitavas da Libertadores acontecem nas próximas duas semanas (15 e 22), enquanto as quartas da Copa do Brasil estão agendadas para logo depois, com os jogos de ida na semana de 28 de agosto e a volta marcada para 12 de setembro.



Brasileiro pode ser sacrificado

Vão ser nove jogos em 31 dias. Ou seja, uma partida a cada 3,4 dias em média. O Fla seguirá com pouco tempo de treinos e descanso entre as partidas.



Tite tem mais um treino neste sábado para definir o que fará diante do Palmeiras no domingo, às 16h, no Maracanã. O treinador até espera ter De la Cruz de volta após ganhar o uruguaio como desfalque no Allianz Parque, mas pode dar os primeiros indicativos sobre como pretende equilibrar o elenco.

O Flamengo já indicou indiretamente que o Brasileirão pode ser "sacrificado". A equipe está em segundo lugar, com três pontos a menos que o Botafogo e ainda um jogo a menos, contra o Internacional. Os dois têm números próximos nos critérios de desempate e qualquer detalhe conta.



O rival carioca foi eliminado na Copa do Brasil para o Bahia. Na próxima semana, Botafogo ou Palmeiras terão somente o Brasileirão como meta até o fim do ano, o que tende a mudar o cenário do campeonato.

Publicamente, o clube nega que vá poupar jogadores e priorizar uma frente. A justificativa para jogos com desfalques é a necessidade de tomar decisões baseado em aspectos físicos. Tite rechaça a palavra "poupar" e usa "cuidar" no lugar.



"Em nenhum momento abandonamos alguma competição. Não escolhemos qualquer competição. Dentro dos estudos e das análises da comissão técnica, fisiologistas e pessoas que estudam isso, em momentos tem de se tomar decisões. Entendo quando as pessoas questionam. Respeito, mas as pessoas não sabem tudo. Temos níveis de informações que outras pessoas não têm pelos números dos treinamentos, dos jogos. Em determinado momento, temos de tomar decisões", disse Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo.



Mesmo diante dos desafios, o Flamengo é o time com melhor aproveitamento entre as equipes da Série A em 2024. O número chega a 71% nos 45 jogos, com 29 vitórias, nove derrotas e sete empates.