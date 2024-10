Flamengo vê Corinthians crescer e tem clássico a esquecer

A inversão da rodada do Brasileiro com a Copa do Brasil gerou uma circunstância desfavorável ao Flamengo. Ao mesmo tempo em que sofreu a primeira derrota sob o comando de Filipe Luís -logo um clássico contra o Fluminense-, viu de longe o Corinthians se inflamar ainda mais para o duelo de volta pela Copa do Brasil.







O resultado veio em um jogo no qual a diretoria e a comissão técnica já esperavam não contar com força máxima. Gerson, Pulgar e De La Cruz -que estiveram em ação na Data Fifa- nem relacionados foram.





Mas a derrota para o Flu, mais uma vez ressaltando as dificuldades do ataque para fazer gol, trouxe uma vibe negativa pela qual Filipe Luís ainda não tinha passado.





A atuação no Maracanã se tornou mais um item para o Flamengo superar antes do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.





Antes da Data Fifa, duas vitórias -a primeira diante do próprio Corinthians, no jogo de ida- e um comportamento que animava o torcedor. Mas veio o tropeço que reduz a empolgação.





"Nós temos de esvaziar a cabeça rápido e neste sábado (19) começar a pensar no jogo do Corinthians e nos preparar da melhor maneira para fazer um grande jogo e classificar", disse o goleiro Rossi, cuja comemoração pelo pênalti defendido contra o Fluminense foi totalmente ofuscada pela derrota.





O QUE DEU CERTO NO OUTRO LADO





Como se não bastante, o jogo do Corinthians pelo Brasileirão, contra o Athletico, calhou de ser um impulso muito relevante em termos anímicos para o duelo de domingo.





Com a torcida empurrando, o time paulista saiu do aperto após ceder o empate por 2 a 2 e goleou o Athletico-PR por 5 a 2.





Ainda que Memphis Depay não possa jogar a Copa do Brasil, o golaço de falta foi a cereja do bolo em uma noite de alívio para o lado corintiano - momentaneamente fora da zona de rebaixamento.





No Flamengo, o técnico Filipe Luís sabe que precisa "limpar a cabeça" para domingo. Até o Fla-Flu, ele ainda não tinha sabido o que era perder como técnico do profissional.





"Dói muito mais nesse lado aqui do que como jogador", resumiu.





O Flamengo saiu do Maracanã não só com problemas ofensivos, mas falhas de cobertura que permitiram o "bote" certeiro do Flu.





No meio-campo, problemas de passes e aspectos técnicos dificultaram as coisas. O alento é que Pulgar, Gerson e Arrascaeta devem ser titulares domingo. O uruguaio até entrou no segundo tempo, mas já com o um Fla com os "pneus arriados" diante do Flu.





Em termos de postura, Filipe Luís não vai jogar de forma mais defensiva. Defende a proposta de pressionar o adversário no ataque.





A questão é que o Corinthians precisa fazer pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. O time de Ramon Diaz ganhou mais gás para que a pressão contrária ao Fla seja maior do que antes.