Flamengo vence Bahia por 1 a 0 e assume liderança do Brasileiro Feminino

O Flamengo assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino após derrotar o Bahia por 1 a 0, na tarde deste sábado (22) na Gávea, pela 8ª rodada da competição. Com este triunfo, as Meninas da Gávea chegaram aos 21 pontos, dois a mais do que o Corinthians, que visita o Internacional na próxima segunda-feira (24).