Flamengo visita Sport às vésperas de eleição e reunião para votar orçamento

De olho no mercado para investir em um novo treinador, o Flamengo vive um período agitado com a eleição do próximo sábado (4) e marcou uma reunião decisiva para que o clube saiba o tamanho da capacidade de investimento para 2022.



Na próxima terça-feira (7), o conselho de administração rubro-negro se reunirá de forma presencial e irá votar o orçamento proposto pelo conselho diretor do Flamengo, números que serão decisivos para a busca pelo técnico e também para desenhar como será o futebol rubro-negro na próxima temporada.



O clube estima superar a casa do bilhão em receitas em 2022 e a ideia inicial é que não haja grandes gastos com a aquisição de jogadores, pois os cariocas ainda têm pendências referentes aos negócios de Pedro e Gabigol, por exemplo.



O orçamento do futebol, que está sendo traçado, é único e prevê valores em salários e contratações para elenco e comissão técnica. Em 2021, o clube deve fechar o gasto do futebol entre R$ 550 milhões e R$ 600 milhões.

Já há um consenso na Gávea de que o próximo comandante será estrangeiro. O Flamengo estima gastar ao menos R$ 30 milhões com uma comissão técnica de ponta e os nomes que circulam no clube são os de Marcelo Gallardo, André Villas Boas, Carlos Carvalhal e Jorge Jesus.



Antes dessa definição, é preciso saber o resultado da eleição para presidente. Postulante à reeleição Rodolfo Landim é favorito e tem Walter Monteiro, Ricardo Hinrichsen e Marco Aurélio Assef como oponentes.



O pleito e a reunião irão suceder a visita do Flamengo ao Sport às 20h desta sexta-feira (3), na Arena Pernambuco, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que os rubro-negros têm a vice-liderança garantida.



O Sport, por outro lado, foi matematicamente rebaixado no início dessa semana após vitória do Juventude sobre o Red Bull Bragantino.





Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 20h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere