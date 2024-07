Fluminense confirma contratação de Mano Menezes

O gaúcho Mano Menezes, de 62 anos, é o novo técnico do Fluminense, último colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos em 13 partidas. Pela primeira vez no comando do Tricolor carioca, Mano Menezes seguirá à frente do time até o fim deste ano, segundo o próprio clube informou na tarde desta segunda-feira (1º). O treinador substituirá Fernando Diniz, demitido na semana passada.





O novo técnico se apresentará ao time nesta terça (2) no Centro de Treinamento (CT) Carlos Castilho, na zona oeste do Rio, onde comandará a preparação da equipe. A estreia de Mano está prevista para a próxima quinta (4), no embate do Flu contra o Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O último trabalho de Mano Menezes foi no Corinthians, que o demitiu em fevereiro. Ex-técnico da seleção brasileira (de 2010 a 2012) Menezes tem no currículo três títulos da Copa do Brasil: o primeiro com o Corinthians (2008) e dois com o Cruzeiro (2017 e 2018). Também conquistou dois Campeonatos Gaúcho, um Paulista, e um Mineiro.





