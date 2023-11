'Foi tu': Qual papel do filho de Tite na vitória do Fla sobre o Bragantino

Tite dividiu os louros da vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino. Ainda no gramado, virou para o filho e auxiliar Matheus Bachi e disse: "Foi tu".







Publicidade

Publicidade

Tite se referia às nuances táticas e substituições no Maracanã que levaram o Fla a ficar dois pontos atrás do líder Palmeiras.





O UOL apurou que a ordem das mudanças foi discutida previamente pela comissão técnica. Mas Matheus não trabalhou sozinho nessa.

Publicidade





"A sugestão partiu do Matheus, do César Sampaio e do Juan. As substituições nós treinamos durante a semana. O período de Data Fifa nos proporcionou ter diferentes formações no ataque, inclusive com Bruno Henrique na direita, centralizado, o Wesley na direita dando amplitude, com um jogador de flutuação no meio-campo", disse Tite.





A primeira substituição foi logo no intervalo. Luiz Araújo saiu para entrada de Pulgar. Para Tite, era preciso colocar mais um jogador no meio-campo para auxiliar na articulação e deixar Arrascaeta mais livre. Gerson foi deslocado para o lado direito.

Publicidade





A segunda substituição foi a entrada de Bruno Henrique no lugar de Thiago Maia. O Flamengo precisava do gol e colocou o atacante aberto pela direita — e não na esquerda, como costuma ser. Gerson voltou para o meio, ao lado de Pulgar. Foi nesse cenário que saiu o gol de Arrascaeta.





O zagueiro Pablo iria entrar, mas a substituição na reta final do jogo não aconteceu.





Tite já tinha chamado o jogador para conversar. Seria uma resposta à entrada de mais um centroavante (Alerrandro) no Red Bull Bragantino.





Mas Thiago Borbas foi expulso, o Fla ficou com um a mais e a troca foi Varela por Pedro, com deslocamento do lateral-direito Matheuzinho para a linha do meio.