Formiga recebe homenagens de Marta e Pelé em dia de despedida da seleção brasileira

Formiga, 43, meio-campista da seleção feminina e do São Paulo, vai finalizar sua trajetória com a camisa do Brasil na noite desta quinta-feira (25), dia em que já recebeu homenagens de Marta e Pelé.



"Infelizmente não estou aí pessoalmente, mas mando, de todo o coração, parabéns. E viva nosso Brasil, viva Formiga", disse Pelé, em vídeo postado nas redes sociais da seleção feminina para o especial "FormigaDay", organizado pela CBF.