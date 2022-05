Fortaleza e São Paulo empatam em um gol no Campeonato Brasileiro

Fortaleza e São Paulo ficaram no empate por um gol na noite de domingo (8) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o tricolor fica com oito pontos na quinta colocação. O time do Ceará, que marcou o primeiro ponto na competição, é o lanterna.

Luciano abriu o placar aos 11 minutos da segunda etapa e Pikachu fechou o marcador aos 23.





Na próxima rodada, o tricolor paulista recebe o Cuiabá no domingo (15) às 16h, mesmo dia em que o Fortaleza encara o Botafogo, na casa do adversário, às 18h.