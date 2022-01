FPF fecha transmissão do Paranaense e antecipa estreia do Londrina EC

O Londrina terá um dia a menos de preparação para a sua estreia no Campeonato Paranaense. Inicialmente marcado para domingo (23), o jogo contra o Maringá foi antecipado para o sábado (22), às 19h, no estádio do Café. A FPF (Federação Paranaense de Futebol) remanejou todas as partidas da rodada inicial do Estadual para atender a grade de transmissão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A entidade firmou contrato com a NSports, que irá transmitir o Paranaense, via streaming. A empresa transmite várias competições no Brasil, como o Campeonato Catarinense, Superliga de vôlei e Liga Nacional de futsal e vai mostrar o Paranaense pela primeira vez. A promessa é que todos os jogos do Estadual serão transmitidos. O pacote para poder acompanhar o Estadual do Paraná custa R$ 79,90 - não é um valor mensal, mas para toda a competição.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O Campeonato Paranaense ainda não tem garantia de transmissão na TV aberta. A FPF negocia com a Rede Massa e tenta chegar a um acordo com a afiliada do SBT, que comprou os direitos de transmissão do Estadual do ano passado.





A competição será disputada por 12 clubes e mantém o formato das últimas temporadas. As equipes jogam entre si na primeira fase e os oito melhores avançam para as quartas de final. A partir daí, jogos de ida e volta até a decisão, agendada para os dias 30 de março e 3 de abril. Os dois piores colocados são rebaixados.





Continue lendo na Folha de Londrina.