Futebol paranaense não terá nenhum representante na elite do Brasileiro depois de 34 anos

O rebaixamento do Athletico no Campeonato Brasileiro deixará o futebol paranaense sem um representante na elite do futebol nacional depois de 34 anos. Em 2025, o Paraná terá a participação de oito clubes no Brasileiro divididos entre as Séries B, C e D.





A última temporada que o futebol do Paraná ficou sem nenhum representante na Série A foi em 1990. Nas últimas 33 edições do Brasileiro, em 10 delas o Estado teve três clubes ao mesmo tempo na elite: Athletico, Coritiba e Paraná Clube. O Coxa caiu pela última vez em 2023 e o Paraná foi rebaixado em 2018 e atualmente não participa de nenhuma divisão nacional.

É a sétima vez na sua história que o Athletico é rebaixado para B. Esta de 2024 será ainda mais marcante porque é o ano do centenário do rubro-negro. O clube foi campeão paranaense no início da temporada. O Furacão disputou as últimas 12 edições da Série A do Brasileiro.





Em 2025, o Athletico disputará a Série B ao lado do Coritiba e do Operário. Na Série C estarão Londrina e Maringá e outros três clubes vão jogar a Série D: Cianorte, Azuriz e FC Cascavel.





Repercussão





Para o comentarista da rádio Paiquerê 91,7, Matheus Camargo, a queda do Athletico para a segunda divisão é um símbolo muito forte do momento por qual passa o futebol paranaense. Segundo o analista, o rebaixamento do clube mais estruturado do Estado deveria servir como um ponto de virada na administração do nosso futebol.