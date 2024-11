Gabigol custou milhões e decidiu, mas sai de graça do Flamengo

A história de Gabigol e Flamengo termina no final da próxima semana. Maior ídolo recente do clube e decisivo para a nova era vitoriosa, o atacante custou quase R$ 100 milhões e tinha multa altíssima, mas sairá de graça para seguir a carreira em outro lugar.





O QUE ACONTECEU





Gabigol é o jogador com mais títulos na história do Flamengo ao lado de Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique. Ele conquistou Carioca em 2019, 2020, 2021 e 2024; o Brasileirão em 2019 e 2020; a Copa do Brasil em 2022 e 2024; a Libertadores de 2019 e 2022; a Recopa Sul-Americana em 2020 e a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021.





Em ritmo de despedida, o jogador deixa o clube em dezembro com o fim do contrato. Gabigol foi o único do quarteto de 2019 a nunca ter renovado. Bruno Henrique ampliou o vínculo duas vezes, Arrascaeta e Everton Ribeiro, uma, todos com aumento salarial. Após o sucesso no primeiro ano, o atacante foi contratado em definitivo vindo da Inter de Milão com vínculo de cinco anos.





A operação custou R$ 96,947 milhões com pagamentos até 2023. Ele chegou primeiro por empréstimo, no qual o Flamengo pagou cerca de R$ 4,1 milhões. Depois, completou com R$ 76,69 milhões mais comissões e luvas. A multa de Gabigol era de R$ 700 milhões para o Brasil, e 30 milhões de euros para fora (R$ 181,49 milhões na cotação atual).





A proposta inicial feita pelo Fla de renovação era de cinco anos de contrato. Ele teria aumento de 50% e mais um acréscimo de luvas de mais de R$ 50 milhões. Na outra oferta da diretoria, o tempo diminuiu para apenas mais um ano, mas mantendo a valorização salarial. O salário atual do centroavante é na casa de R$ 1,5 milhão, ou seja, R$ 90 milhões dos cinco anos que jogou com contrato definitivo além de outros bônus e direitos trabalhistas, como férias e 13º. Na proposta do Cruzeiro, por exemplo, esse valor vai aumentar de maneira significativa.





O alto valor investido foi um dos motivos para o Fla não liberar ele de graça no meio do ano. Na ocasião, o Palmeiras negociava com o camisa 99, que tinha o interesse de sair. O Rubro-negro, porém, impôs o pagamento de uma quantia para a liberação imediata. Isso afastou o Alviverde e estrangeiros que observavam o caso.





Gabriel foi fundamental em praticamente todas as decisões. Dois gols na Libertadores 2019 e um na de 2022, um gol na Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, um na Recopa sul-americana de 2020, três no Carioca de 2021, além dos dois na Copa do Brasil 2024. No Brasileiro, foi artilheiro em 2019 e fundamental em 2020.