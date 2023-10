Gabigol ganha voto de confiança e se aproxima de renovação no Flamengo

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Essa ligação pode completar dez anos com a renovação de contrato do jogador até 2028, conforme antecipado com exclusividade pelo colunista do UOL Mauro Cezar Pereira. Com o negócio próximo, o time rubro-negro garante o herói das duas últimas Libertadores e dá confiança mesmo no que pode ser o pior ano do camisa 10 desde o retorno ao futebol brasileiro.







O QUE ACONTECEU





Gabigol retomou as conversas com o Flamengo para a renovação de contrato e agora vê a situação se encaminhar. O clube já começa a preparar o planejamento para o elenco de 2024.





O atacante atualmente é reserva e tenta buscar novamente o espaço com o técnico Tite. Mesmo assim, o clube apostou na idolatria e não quer perder o jogador.

O Flamengo acelerou a negociação para não ter problemas no ano que vem e viver novamente a situação que teve com Bruno Henrique. O contrato de Gabi é válido até o fim de 2024.





Tempo de contrato, valores e metas eram as principais definições a serem feitas durante as conversas.

Com mais cinco anos, o jogador chegará a 10 anos de Flamengo em 2028, quando terminaria o vínculo. Ele foi contratado em janeiro de 2019.





Gabigol já admitiu que tem o sonho de ficar até os 35 anos no clube rubro-negro e se aposentar.

DECISIVO





O primeiro contrato de Gabi com o Flamengo era de empréstimo por uma temporada. Depois do título da Libertadores, a novela para a contratação se arrastou por cerca de dois meses.





Com 59 jogos e 43 gols na temporada, terminou o ano eleito o "Rei da América" em 2019. Ele colocou o nome na história do clube com os dois gols na decisão da Libertadores, diante do River Plate, em Lima.

O acordo girou em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,6 milhões na cotação da época) por 90% dos direitos.





Ainda com a camisa 9, foi fundamental em outros momentos decisivos do Flamengo. Em 2021, fez o gol na final da Libertadores contra o Palmeiras, mas o clube rubro-negro acabou derrotado. Em 2022, decidiu outra vez a competição continental marcando diante do Athletico-PR.





RENOVAÇÃO EMPERROU





O Flamengo já projetava a renovação há um ano, desde o título da Libertadores em Guayaquil. As conversas ganharam força a partir de julho.





Em agosto, o assunto chegou a ser interrompido. A proximidade da final da Copa do Brasil e uma tensão nos bastidores influenciou. O jogador e o vice Marcos Braz já não nutrem mais a mesma relação de outros momentos após briga no vestiário.





Em novembro, Landim disse que dependeria dos termos. "Já está no momento de começar a discutir. Tudo depende das condições que vão ser colocadas na mesa. Se você me perguntar se eu gostaria de contratar o Neymar, eu diria que sim, mas com aquele valor que ele ganha lá, não. Como jogador eu quero que o Gabriel renove, sim", falou à CNN.





Com a temporada em reta final, o Fla acelerou as situações pendentes. Gabigol e Bruno Henrique são os primeiros a encaminhar a permanência. Everton Ribeiro pode ser o próximo.





"Sobre minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversado, desde o Mundial. Como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem pra mim, quero o bem do Flamengo. É isso que eu mais quero. Eu acho que tem que ser conversado. Se houver algo certo entre as duas partes, vai ser muito bom. Amo o Flamengo, amo morar no Rio, amo a torcida do Flamengo. Sempre falo que sou muito feliz onde estou. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar", disse Gabigol, após a derrota na final da Copa do Brasil.





EM BAIXA





Gabigol vive atualmente o pior momento pelo Flamengo. O jogador virou reserva com Jorge Sampaoli e ainda não retomou a titularidade.





São 52 jogos e 20 gols em 2023. Os piores números no Fla haviam sido em 2020, com 27 bolas na rede em 43 partidas.





No Flamengo, Gabigol conquistou 11 títulos e marcou 153 gols em 264 jogos. É o sexto maior artilheiro da história do clube.