Gabigol precisa de aproveitamento de Haaland para fugir de pior ano no Flamengo

O atacante Gabigol terá de igualar a média de gols de Erling Haaland, do Manchester City, para não ter em 2024 a sua temporada menos artilheira pelo Flamengo .



O camisa 99 fez até agora apenas quatro gols em 26 jogos. Em seu último ano de contrato, o jogador de 28 anos acumulou atuações ruins, perdeu espaço no time e também se envolveu em polêmicas extracampo. Atualmente, ele é a última opção na posição para a comissão técnica.



Sua pior marca pelo clube até então é de 20 gols marcados, que teve em 2023. Nos anos anteriores, ele balançou as redes 29 vezes (2022), 34 vezes (2021), 27 vezes (2020) e 43 vezes (2019). Sua temporada mais artilheira foi justamente a primeira, quando o jogador estava emprestado ao Flamengo pela Inter de Milão.

Para superar a quantidade do ano passado, ele precisaria de uma média de mais de um gol por jogo -15 confrontos pela frente. Neste momento, o Flamengo tem mais 16 jogos confirmados até o fim da temporada, mas Gabigol já está fora do confronto desta quinta (19) contra o Peñarol, pelas quartas da Libertadores. Ele teve um problema na coxa no clássico contra o Vasco, mas não foi relacionado mesmo sem ter uma lesão diagnosticada.



Tal aproveitamento fica perto do registrado pelo fenômeno Haaland. O atacante do City já balançou a rede dez vezes em oito jogos neste início de temporada europeia, com média de 1,25 gol por jogo. Contando todo o ano de 2024, o norueguês tem 33 gols em 35 jogos -média de 0,94, que faria com que Gabigol marcasse mais 19 vezes até o final de dezembro. A média de Haaland em toda a sua carreira é de 0,84.

Contando todas as possíveis partidas que o Rubro-negro pode ter em 2024 (oito a mais), a média para que Gabigol pelo menos iguale sua pior marca no Fla pode "cair" para pelo menos 0,69 - ele precisaria de 16 gols nesta projeção com mais 23 jogos. Caso a equipe comandada por Tite avance até a final da Copa do Brasil e da Libertadores, seriam mais cinco jogos (média de 0,8). Se o Fla conquistar o torneio continental, pode ter mais até três se pegar vaga na final da Copa Intercontinental da Fifa.



NÚMEROS DE GABIGOL PELO FLAMENGO

2019: 43 gols em 59 jogos (média de 0,73)

2020: 27 gols em 43 jogos (média de 0,63)

2021: 34 gols em 45 jogos (média de 0,76)

2022: 29 gols em 63 jogos (média de 0,46)

2023: 20 gols em 58 jogos (média de 0,34)

2024: 4 gols em 26 jogos até então (média de 0,15)





JOGOS DO FLAMENGO ATÉ O FIM DO ANO



Flamengo x Peñarol – Quartas da Libertadores (Gabigol já está fora)

Grêmio x Flamengo – 27ª rodada do Brasileirão

Peñarol x Flamengo – Quartas da Libertadores

Flamengo x Athletico-PR – 28ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Corinthians – Semi da Copa do Brasil

Bahia x Flamengo – 29ª rodada do Brasileirão

Corinthians x Flamengo – Semi da Copa do Brasil

Flamengo x Fluminense – 30ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Juventude – 31ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro x Flamengo – 32ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Atlético-MG – 33ª rodada do Brasileirão

Cuiabá x Flamengo – 34ª rodada do Brasileirão

Fortaleza x Flamengo – 35ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Inter – 36ª rodada do Brasileirão

Criciúma x Flamengo – 37ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Vitória – 38ª rodada do Brasileirão

[Possível jogo] Ida da final da Copa do Brasil

[Possível jogo] Volta da final da Copa do Brasil

[Possível jogo] Ida da semi da Libertadores

[Possível jogo] Ida da semi da Libertadores

[Possível jogo] Final da Libertadores

[Possível jogo] 2ª fase da Copa Intercontinental da Fifa

[Possível jogo] Playoff da final da Copa Intercontinental da Fifa

[Possível jogo] Final da Copa Intercontinental da Fifa